Son dakika haberi | Avustralya hükümeti Putin bağlantılı oligarkları yaptırım listesine almadı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison yönetimindeki koalisyon hükümetinin, ülkede varlıkları bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bağlantılı 2 Rus oligarkını, Ukrayna savaşında yaptırım uyguladığı kişiler listesine almaması şaşkınlıkla karşılandı.

Guardian Avustralya'nın haberine göre, Rio Tinto tarafından işletilen Gladstone'daki bir alümina rafinerisinde hissesi olan oligarklardan Oleg Deripaska ile Beetaloo Havzası'ndaki bir gaz projesiyle ilgilenen Viktor Vekselberg, Morrison hükümetinin yaptırım listesindeki 41 oligark ve aile üyesi arasında yer almıyor.

Deripaska ve Vekselberg, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı da dahil olmak üzere 2018'de ABD tarafından yaptırım uygulanan oligarklar arasında da yer aldı. Bununla birlikte geçen hafta İngiltere hükümeti, Deripaska'yı Ukrayna'ya karşı savaş nedeniyle yaptırım uygulanan 7 etkili iş figürü arasına dahil etti.

Ancak Avustralya, Rusya-Ukrayna savaşında yaptırım yapılan kişi ve kurumlar konusunda İngiltere ve ABD ile ortak hareket ederken Putin bağlantılı 2 Rus oligarkını yaptırım listesine dahil etmemesi, bazı soruları da beraberinde getirdi.

"Umarız Avustralyalı şirketleri, onları listeden çıkarmak için lobi yapmamıştır"

Avustralya'nın Deripaska ve Vekselberg'e yaptırım uygulamamasına anlam vermediğini belirten Avustralasya Kurumsal Sorumluluk Merkezi Aktivist Yatırımcı Grubunun İklim ve Çevre Direktörü Dan Gocher, "Putin'le bağlantıları köklü ve yıllardır var. Dışişleri Bakanlığının onları listeye eklemesini engellemek için umarız Avustralyalı şirketleri, onları listeden çıkarmak için lobi yapmamıştır. Bu, hoş olmaz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Hint-Pasifik ülkeleri arasında Rusya'ya karşı en proaktif ve kapsamlı yaptırım politikasını uygulayan Avustralya hükümetine minnettar olduklarını söyleyen Ukrayna'nın Canberra Büyükelçisi Volodymyr Shalkivskiy, "Bu Rus oligarklarının bir sonraki yaptırım listesine dahil edilmesini umuyoruz." dedi.

Milyarder madenci Andrew Forrest, Rusya ile iş yapan herkesin "kan parasından" kar ettiğini söyledi.

Kısıtlayıcı önlemler uygulamaya konmuştu

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Başbakan Mihail Mişustin ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'in Avustralya'ya giriş yasağı getirmişti.

Avustralya'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlar çerçevesinde Rus oligarkların yanı sıra Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerini ve yatırımlarını zayıflatacak şekilde kısıtlayıcı önlemler de uygulamaya koymuştu.

Yaptırımlar, Rus bankalarının SWIFT kodlarını küresel ödeme mesajlaşma sisteminden çıkararak Rus ticaret ve yatırım akışlarını kesintiye uğratıp Rusya ekonomisine ciddi maliyetler getirmeyi hedef almıştı.

Avustralya'nın yaptırımları kapsamında, 41 oligark ve yakın aile üyeleri de dahil olmak üzere 460'tan fazla kişi, işletme ve kuruluşa yaptırım uygulamış durumda.