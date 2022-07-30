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Son dakika haberi... Antalya'da trafik kazası süsü verilen cinayetle ilgili 1 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberi... Antalya'da trafik kazası süsü verilen cinayetle ilgili 1 zanlı gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Manavgat'ta ölümlü trafik kazası olarak ihbar edilen ancak araştırmada cinayet olduğu belirlenen olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Manavgat'ta ölümlü trafik kazası olarak ihbar edilen ancak araştırmada cinayet olduğu belirlenen olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sarılar Mahallesi'nde dere yatağına düşen 07 JK 019 plakalı araçta Hüseyin Serdar Şahin ölü bulundu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede, olayın trafik kazası olmadığını ve Şahin'in kaza öncesinde öldürüldüğünü tespit etti. Cinayet şüphesi ile araştırmayı daha da genişleten ekipler, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Z.B'ye ulaştı.

Z.B'nin ifadesinde birlikte yaşadığı Alparslan Ç. ile Şahin arasında husumet bulunduğunu beyan etmesi üzerine ekipler, Alparslan Ç'yi gözaltına aldı.

Karakoldaki ifadesinde Hüseyin Serdar Şahin'i, Z.B ile birlikte olduğu gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Serdar Şahin Manavgat Sarılar Güncel Haberler Son Dakika

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