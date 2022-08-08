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Son dakika haberi! Alanya'da turistlerin bulunduğu safari cipi şarampole devrildi: 7 yaralı

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Son dakika haberi! Alanya'da turistlerin bulunduğu safari cipi şarampole devrildi: 7 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde turistlerin bulunduğu safari cipinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde turistlerin bulunduğu safari cipinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra kırsal Tırılar Mahallesinde meydana geldi. Turistlerin bulunduğu M.Z. yönetimindeki 07 AAS 034 plakalı safari cipi, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Güncel

Jandarma Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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