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Son dakika haberi: Akdeniz ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

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Son dakika haberine göre Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hebilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman personeliyle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Burcu Kaya - Güncel

Akdeniz Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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