Kayseri haber! AK Parti'den Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne Ziyaret - Haberler

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Kayseri haber! AK Parti'den Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne Ziyaret

Kayseri haber! AK Parti'den Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne Ziyaret

Gelen Kayseri haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

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Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ziyarete, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanvekili Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Teşkilat Başkanı Abdülkerim Yalçın'ın yanı sıra Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti ilçe teşkilat mensupları katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş hastane ziyareti öncesi il sağlık müdürü ve hastane başhekiminden hastane hakkında bilgiler aldı.

Hastane gezisi sonrasında açıklama yapan Elitaş, "Bugün Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesini ziyaret ettik. İl Sağlık Müdürümüz ve hastane başhekimimiz hastane hakkında bilgiler verdiler. Gerçekten de çok modern bir hastane olmuş. Bizim için en önemli konulardan bir tanesi AK Parti'nin şiarı önce insan. Bu çerçevede sağlık konusunda yaptığımız yatırımlar hizmetler devam ediyor. Hastane ziyaretimizde bizim üzerimize düşenler neyse onları not aldık ve hastane hakkında talepleri dinledik. Hastanemizin Develi'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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