Son dakika haberi! 4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut, yoğun bakımda uyutuluyor

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğrayan Umut Ünlü (8) ağır yaralandı. Konya Şehir Hastanesinde Yoğun Bakın Ünitesinde tedavisine devam edilen Umut'un babası Durmuş Ünlü, "Bu köpekler sadece çocuklara, insanlara değil hayvanlarımıza da zarar veriyor. Benim oğlum zaten hassas bir çocuk. Eminim ki psikolojisi çok kötü etkilendi. Ben köpeklerin videosunu çekmeye gittiğimde bana da saldırdılar. Benim de psikolojim etkilendi." dedi.

Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 3 gün önce, sokak üzerinde oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u komşuları kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine götürülen Umut, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Umut'un tedavisi Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülüyor.

Köpeklerin sadece insanlara değil hayvanlara da saldırdığını söyleyen baba Ünlü, "2-3 gün önce 300 metre ileride 4-5 koyunu daha telef etmişler. Kurban Bayramı zamanında ise 2 buzağıyı da telef etmişler. Köpekleri göstermek için video çekmeye gittim. Biraz köpeklere yaklaşmak zorunda kaldım. Çünkü ispat etmem lazımdı. Arkamda 3-4 kişi takviye olduğu için gittim. O videoyu çekerken köpekler bana da saldırdı, kendimi zor kurtardım. Yani şu anda psikolojik olaraktan yıprandım. Yani çocuğun halini düşünemiyorum. 8 yaşındaki bir çocuk. Bir de benim oğlum normalde çok hassas." ifadesini kullandı.