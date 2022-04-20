7 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanmıştı! Genç Aleyna'dan aylar sonra kahreden haber - Haberler

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7 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanmıştı! Genç Aleyna'dan aylar sonra kahreden haber

Demirören Haber Ajansı - Semih Şahin - Güncel
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Bursa'da geçtiğimiz yıl ekim ayında 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki Aleyna Çakmak, 171 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde geçen yıl 31 Ekim tarihinde 7 araç birbirine girdi. Kazada 10 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MEMLEKETİ ARTVİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi süren Aleyna Çakmak, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Aleyna Çakmak'ın, yarın memleketi Artvin'de defnedileceği bildirildi.

7 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanmıştı! Genç Aleyna'dan aylar sonra kahreden haber

7 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanmıştı! Genç Aleyna'dan aylar sonra kahreden haber

7 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanmıştı! Genç Aleyna'dan aylar sonra kahreden haber

7 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanmıştı! Genç Aleyna'dan aylar sonra kahreden haber

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

Tragger, Ekim, Güncel, Haberler

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