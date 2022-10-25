Uyurken eşine cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini iddia edilen misafirini öldürmüştü; Cezası belli oldu

Fatih'te geçen sene evinde yatılı ağırladığı misafirini, eşine yönelik cinsel saldırıya teşebbüs ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürmekten yargılanan Filistin uyruklu İbrahim Gavari, "Haksız tahrikle adam öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kavgayı ayırmaya çalışan diğer arkadaşını yaraladığı ve ruhsatsız silah bulundurduğu iddiasıyla sanığa ayrıca toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek bu hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Gavari getirildi. Duruşmada savcısı mütalaasında, sanık İbrahim Gavari ile Abdulkerim Mohkbi'nin arkadaş oldukları, 15 gündür sanığın evinde kaldıklarını belirtti. 17 Ağustos 2021 günü, saat 22.00-23.00 sıralarında tarafların eve gelip yemek yedikleri, saat 02.30 sırlarında sanığın eşiyle uyumaya gittiği, maktül Houssem Homauda ile Abdulkerim Mohkbi'nin ise salonda uyuduklarını belirten savcı, sanığın, eşine eşine yönelik cinsel eylemleri nedeniyle tartışma sonrasında maktülü bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi. Kavga esnasında araya giren Abdulkerim Mohkbi'yi ise bıçaklayarak yaraladığı anlatıldı. Mütalaada, sanık İbrahim Gavari'nin "Haksız tahrikle adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi ve "Silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"EŞİMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Gavari, "Eylemi eşimi korumak için mecburi olarak yaptım" dedi. Sanık avukatı ise mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek "Eylemin ağır tahrik altında işlendiği sabittir. Bu nedenle öncelikle sanığın beraatine, mahkeme aksi kanaateyse azami oranda indirim yapılmasını talep ederim. Ayrıca yaralamaya kazara gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

TUTUKLULUĞU DEVAMMahkeme heyeti, sanık İbrahim Gavari'nin "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi de yapılarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında Abdulkerim Mohkbi'yi "Kasten yaralamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, bu hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık Gavari'nin "Ateşli Silahlar Kanununa aykırı şekilde bıçak bulundurmak" suçundan ise 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezası veren mahkeme, bu hükmün de açıklanmasını geri bıraktı. Gavari'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEİddianamede, Houssem Homauda'nın, 4 katlı bir binanın bodrum katında bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybettiği, Abdulkerim Mohkbi'nin ise yaralandığı ve sanık İbrahim Gavari'nin ise olay yerinde yakalandığı anlatıldı. İbrahim Gavari'nin eşi Chiraze Sofia Kebaili'nin tanık olarak beyanına yer verilen iddianamede, "Müşteki Abdulkerim Mohkbi ve maktul Houssem Homauda, eşimin arkadaşlarıdır. Bu iki şahıs yaklaşık 15 gündür bizim evde kalmaktaydılar, bizde kaldıkları süre zarfında maktul, bakışları ile beni taciz ediyordu. Eşime bu durumu anlatamadım çünkü başı belaya girerdi. Olay gecesi de eşim ile oda da uyurken bir anlık gözümü açtığımda, maktul kolumdan tutup beni odanın dışına çıkartmaya çalıştı. Kendisine direnip ayağımla maktulü itmeye çalıştım. Eşimin uyanıp başı belaya girmesin diye çığlık atmadım ve o esnada eşim uyandı. Maktul içeriye kaçınca eşim de peşinden gitti. Kavga ettikleri sırada eşim bıçak ile maktule vurdu. Abdulkerim ise onları ayırmaya çalışıyordu ve o ara eşim Abdulkerim'e de bıçakla vurdu. Yardım istemek için çıktım. Eşim uyandığında, kendimi ayaklarımla koruduğum için eşim, maktulün bana tecavüz ettiğini düşünmüş" dediği aktarıldı. İddianamede sanık İbrahim Gavari'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ve "Silahla kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan toplam 2 yıldan 5,5 yıla kadar hapsi talep edildi.