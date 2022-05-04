Son dakika haber: Tokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber: Tokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haber: Tokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

REŞADİYE, TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Özkan Arslan'ın (42) kullandığı 34 HG 063 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Temirağa mevkisinde menfeze devrildi.

Kazada araçta bulunan Esmanur Arslan (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücü ile Gonca Sarı, Ebrar Sarı, Semanur Arslan ve Bahtiyar Arslan ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Özkan Arslan, Otomobil, Reşadiye, Tokat, Güncel, Haberler

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