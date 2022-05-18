Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haberler

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Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Güncel
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Tokat'ta, su arıtma tesisinde çalışan işçilerin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tokat-Niksar yolunun Gökdere köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Niksar yönüne giden ve su arıtma tesisinde çalışan işçileri taşıyan Salih Saka yönetimindeki 60 AAN 064 plakalı minibüs, kavşaktan ana yola çıkış yapan Ahmet Öztük'ün kullandığı 60 DG 245 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

2 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüsteki Mesut Öjbe (54) ve Serhat Altay (24) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Öztürk ve minibüs sürücüsü Salih Saka'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise yaralandı.

Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Otomobil, Minibüs, Tokat, su, Güncel, Haberler

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