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Son dakika haber | Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü (2)

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Son dakika haber | Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü (2)

Gelen son dakika haberlerine göre TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşu esnaf Mustafa Köse'yi tabancayla vurarak öldüren Mehmet Turan Yıldızhan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşu esnaf Mustafa Köse'yi tabancayla vurarak öldüren Mehmet Turan Yıldızhan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Turan Yıldızhan, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Cinayetle ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Güncel

Mustafa Köse Manavgat Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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