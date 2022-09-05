Son dakika haber | Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü (2)
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Gelen son dakika haberlerine göre TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşu esnaf Mustafa Köse'yi tabancayla vurarak öldüren Mehmet Turan Yıldızhan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşu esnaf Mustafa Köse'yi tabancayla vurarak öldüren Mehmet Turan Yıldızhan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Turan Yıldızhan, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Cinayetle ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Güncel