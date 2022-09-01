Son dakika haber! Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (2) Güncel Haberler Son dakika haber... UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN ESKİ EŞİ ÖLDÜRMÜŞAdana'nın Yüreğir ilçesinde evinin bahçesinde başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın cinayet şüphelisinin 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu belirlendi. UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN ESKİ EŞİ ÖLDÜRMÜŞ Adana'nın Yüreğir ilçesinde evinin bahçesinde başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın cinayet şüphelisinin 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu belirlendi. Sarı'nın 4 gün önce eski eşi Poyraz'dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi. Poyraz'ın ise olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci Adana Güncel Haberler Son Dakika

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