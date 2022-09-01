Son dakika haber! Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (2)
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Son dakika haber... UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN ESKİ EŞİ ÖLDÜRMÜŞAdana'nın Yüreğir ilçesinde evinin bahçesinde başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın cinayet şüphelisinin 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu belirlendi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN ESKİ EŞİ ÖLDÜRMÜŞ
Adana'nın Yüreğir ilçesinde evinin bahçesinde başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın cinayet şüphelisinin 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu belirlendi. Sarı'nın 4 gün önce eski eşi Poyraz'dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi. Poyraz'ın ise olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel