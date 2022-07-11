Son dakika haber... Şanlıurfa'da tartıştığı adamı öldüren kadın tutuklandı Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokakta tartıştığı erkeği öldüren kadın tutuklandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokakta tartıştığı erkeği öldüren kadın tutuklandı. Cumhuriyet Mahallesi Mizar Caddesinde dün tartıştığı F.D'yi (25) silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan F.S (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli F.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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