Son dakika haber... Park yeri cinayetinde sanıklara ceza yağdı - Haberler

BURSA (DHA) - BURSA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada oto kiralama firması sahibi Serdar Umur'un (26) öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan 2'si tutuklu, 10 sanığın yargılanması tamamlandı. Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4 sanığın beraatine karar verirken, Ali Can Çayır'a, 'ağır haksız tahrik altında adam öldürmek' ve 'haksız tahrik altında adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 20 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Şiyar Emre Umur'u toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer sanıklara ise 5 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Olay, iki yıl önce haziran ayında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Sümer Sokak'ta meydana geldi. Taksi durağının çalışanları ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur ile Emre U., Sadık Ç., Alican Ç., Özkan C. ve Okan C. yaralandı. İhbarla gelen polis ekipleri ve bekçiler, kavgayı sonlandırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Serdar Umur, kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 kişiden Şiyar Emre Umur, Ali Can Çayır ve Vural Yıldırım tutuklandı, Barış S., Cengiz Ç., Devrim Ş., Kadir U., Okan C., Özkan C., ve Selim K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Vural Kaya daha sonra tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, Ali Can Çayır'a ağır haksız tahrik altında 'adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 20 yıl 7 ay, Şiyar Emre Umur'a 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'yaralama' suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Başka suçtan tutuklu bulunan Semih Kaya ise 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'yaralama' suçlarından toplam 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 4 tutuksuz sanık beraat edilirken, diğer 3 tutuksuz sanık hakkında ise 5 ay ile 3 yıl arasında ceza veren mahkeme heyeti, Ali Can Çayır ile Şiyar Emre Umur'un tutukluluk hallerin devamına karar verdi.