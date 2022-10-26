Son dakika haber... Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı: Tanıklar jandarmaya iftira atıyor

Gelen son dakika haberlerine göre KONYA'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce yanlış adrese girilerek öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetinde azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ile sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ve yardım ettiği...

KONYA'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce yanlış adrese girilerek öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetinde azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ile sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ve yardım ettiği belirtilen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen'in (40) yargılandığı davanın duruşmasında söz alan çiftin kızı Büşra Büyükşen (24), "Tanıklar jandarma tarafından baskı gördüğünü söyledi. Tek kaçış noktaları, jandarmaya iftira atmak" dedi.

İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, kar maskeli kişinin kapısı açık olan eve girip, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş edip öldürülmesiyle ilgili açılan davanın duruşmasına bugün de devam edildi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 28 tanıktan 24'ü dinlendi. 3 tanık dinlenirken, 1 tanığın hayatını kaybettiği belirtildi.

Duruşmada saldırı sırasında dipçik darbesiyle baygınlık geçirip, ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen çiftin kızları Büşra Büyükşen'e de söz verildi. Büşra Büyükşen, "Jandarma tarafından tanıklar baskı gördüğünü söyledi. Tek kaçış noktaları, jandarmaya iftira atmak" dedi. Öldürülen çiftin çocuklarından Osman Büyükşen ise verilen ifadelerdeki çelişkiler ortaya çıkartılarak. Dava süreci daha da aydınlatılabilir" ifadelerini kullandı. Diğer çocukları Uğur Büyükşen de Tanık beyanlarına diyeceğim bir şey yok. Davacıyım" dedi. Duruşma, avukatların savunmalarıyla devam etti.