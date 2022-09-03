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İYİ Partili başkan yardımcısının kullandığı traktör kaza yaptı: Şoför öldü, 13 yaralı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker'in yönetimindeki traktör, kamyon ile çarpıştı. Kazada Şeker hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Saat 06.30 saatlerinde Ödemiş- Beydağ yolunda İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker'in kullandığı ve arka römorkunda 13 işçi bulunan traktör ile aynı yöne giden Y.T. (35) yönetimindeki kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şeker ve römorktakiler yola fırladı.

İYİ Partili başkan yardımcısı kullandığı traktör kaza yaptı: Şoför öldü, 13 yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyon sürücüsü ise yaya olarak kaçtı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Şeker, hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi.

İYİ Partili başkan yardımcısı kullandığı traktör kaza yaptı: Şoför öldü, 13 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralandıkları belirlenen 13 işçi ise tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Şeker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, kamyon sürücüsü Y.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İYİ Partili başkan yardımcısı kullandığı traktör kaza yaptı: Şoför öldü, 13 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

İYİ Parti Hisarcık Ödemiş Güncel Haberler

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