Son dakika haber | MHP'nin "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" toplantıları - Haberler

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Son dakika haber | MHP'nin "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" toplantıları

Son dakika haber | MHP'nin '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' toplantıları

Son dakika haberlerine göre MHP'nin "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarının gelecek ayki takvimi belli oldu.

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MHP'nin "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarının gelecek ayki takvimi belli oldu.

MHP açıklamasına göre, açık hava toplantıları 4 Eylül'de Sivas'ta, 11 Eylül'de Bursa'da, 18 Eylül'de Kayseri'de, 25 Eylül'de Erzurum'da gerçekleştirilecek.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Eylül Güncel Haberler Son Dakika

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