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Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Malatya'da düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente başka bir ilden uyuşturucu madde imal etmeye geldiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Aramalarda uyuşturucu madde imalatında kullanılan ham maddelerle farklı ebatlarda kaplar, hassas terazi, 1 vantilatör ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyonda ise 240 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Narkotik Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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