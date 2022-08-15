Son dakika haber... Malatya'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika gündem haberi: Malatya'da düzenlenen operasyonda 565 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Malatya'da düzenlenen operasyonda 565 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak ve sahte içki imalatı ile satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Yeşilyurt ilçesi Cevat Paşa ve İnönü mahallelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 565 litre kaçak içki, 535 litre etil alkol ile 75 sahte alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Gözaltına alınan N.E. (53) ile B.A'nın (59) jandarmadaki işlemleri sürüyor.? Güncel AA / Volkan Kaşik Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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