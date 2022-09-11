Son dakika haber: Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Malatya'nın Kale ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. Malatya'nın Kale ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. Kale ilçesi Kaleköy Mahallesi'nde kayınvalidesini ziyarete giden Murat Güneş (35), elektrik direğini sabitlemek için bağlandığı belirtilen tele dokunması üzerine akıma kapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Bilal Timur Malatya Güneş Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.