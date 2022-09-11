Son dakika haber: Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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Gelen son dakika haberine göre Malatya'nın Kale ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Kale ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Kale ilçesi Kaleköy Mahallesi'nde kayınvalidesini ziyarete giden Murat Güneş (35), elektrik direğini sabitlemek için bağlandığı belirtilen tele dokunması üzerine akıma kapıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel