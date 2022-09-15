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Son dakika haber: Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

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Son dakika haber: Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Son dakika haber: Malatya'nın Darende ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Sandıkkaya Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde oturan akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Muhammed K. (19), amcası Yusuf K. (52) ve oğlu Ahmet K'yi (23) bıçakla ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet K, müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel

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