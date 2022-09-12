Kuşadası'nda 6 hırsızlık olayından aranan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 hırsızlık olayından aranan şüpheli Emniyet'in düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı. Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde 5 ayrı otomobil ile Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 1 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik ile MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin O.O. olduğunu belirledi.

Şüpheli, Türkmen Mahallesi'nde operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Uzun Emniyet Müdürlüğü Türkmen Mahallesi Kuşadası Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kuşadası'nda 6 hırsızlık olayından aranan şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.