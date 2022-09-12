Kuşadası'nda 6 hırsızlık olayından aranan şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 hırsızlık olayından aranan şüpheli Emniyet'in düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde 5 ayrı otomobil ile Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 1 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik ile MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin O.O. olduğunu belirledi.
Şüpheli, Türkmen Mahallesi'nde operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel