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Son dakika haber! Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü için cenaze töreni düzenlendi (2)

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Son dakika haber! Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü için cenaze töreni düzenlendi (2)

Son dakika habere göre KARDEŞLERDEN 1'İ TUTUKLANDIAydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak'ın (37) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bülent Algül, çıkarıldığı nöbetçi...

KARDEŞLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak'ın (37) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bülent Algül, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın),


Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel

Kuşadası Belediyesi Kuşadası Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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