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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta av sırasında komşusu tarafından kazara vurulan kişi öldü

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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta av sırasında komşusu tarafından kazara vurulan kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde birlikte domuz avına çıktığı komşusunu kazara tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde birlikte domuz avına çıktığı komşusunu kazara tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Celal A. ile domuz avına çıkan Mehmet Ş, Bağdınısağır Mahallesi Aksu mevkisindeki mısır tarlasına ava gitti.

Av sırasında Celal A. tarafından tüfekle kazara vurulan Mehmet Ş. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Ş. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Celal A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mahmut Bayazıt - Güncel

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