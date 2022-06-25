Kaçakçıların hayalleri suya düştü! 715 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışan şahıslar yakalandı - Haberler

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Kaçakçıların hayalleri suya düştü! 715 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışan şahıslar yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kaçakçıların hayalleri suya düştü! 715 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışan şahıslar yakalandı

İstanbul'da, İslam devletleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 715 sikkeyi satmaya çalışan 8 şüpheliyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz şüphelilerin ellerinde bulunan gümüş sikkeler için müşteri aradıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin Eyüpsultan'da kaldıkları belirlendi.

Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Kimlikleri gizleyerek şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçildi. Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler suçüstü yakalandı. 8 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; toplamda 715 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi.

600 adet sikkenin Saruhanoğulları, Germiyanoğulları ve Karesioğulları ile İlhanlılar dönemine, 115 adet sikkenin ise Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Yakalanan 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Roma Güncel Haberler

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