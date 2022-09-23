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Aksaray gündem haberi | Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu

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Aksaray gelişmesine göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Aksaray'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Aksaray'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Orgeneral Çetin, ilk olarak Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun da bulunduğu ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çetin, Vali Aydoğdu ile bir süre görüştü.

Orgeneral Çetin daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda kentteki şehit ve gazi derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Vatanın birliği, bütünlüğü için verdikleri emek ve gayret nedeniyle gazilere teşekkür eden Çetin, dernek başkanlarına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Ardından Orgeneral Çetin, Vali Hamza Aydoğdu ile kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek, "hayırlı işler" dileğinde bulundu.

Çetin, Emniyet Müdürlüğünü ve İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret ettikten sonra Aksaray'dan ayrıldı.

Kaynak: AA / Adem Koçak - Güncel

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