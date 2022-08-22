Son dakika haber: Jandarma astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
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Son dakika gündem haberine göre Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen tören Törene katılan ailelerden görüntüler İstiklal Marşı'nın okunması Dönem birincisinin yaş kütüğüne ay yıldızlı plaketi çakması ve diplomasının verilmesi BURSA - Jandarma astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.
Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen tören
Törene katılan ailelerden görüntüler
İstiklal Marşı'nın okunması
Dönem birincisinin yaş kütüğüne ay yıldızlı plaketi çakması ve diplomasının verilmesi BURSA - Jandarma astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi