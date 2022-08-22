Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Jandarma astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberine göre Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen tören Törene katılan ailelerden görüntüler İstiklal Marşı'nın okunması Dönem birincisinin yaş kütüğüne ay yıldızlı plaketi çakması ve diplomasının verilmesi BURSA - Jandarma astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen tören

Törene katılan ailelerden görüntüler

İstiklal Marşı'nın okunması

Dönem birincisinin yaş kütüğüne ay yıldızlı plaketi çakması ve diplomasının verilmesi BURSA - Jandarma astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Kaynak: AA / Semih Kır - Güncel

Jandarma Bursa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title