Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Jandarma Ankara'daki 8 hırsızlık olayını aydınlattı

Güncel Haberler

Son dakika haber: Jandarma Ankara'daki 8 hırsızlık olayını aydınlattı

Son dakika gündem haberi: Ankara'da jandarma, farklı ilçelerdeki 8 hırsızlık olayına ilişkin 31 kişiyi yakaladı.

Ankara'da jandarma, farklı ilçelerdeki 8 hırsızlık olayına ilişkin 31 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 13-20 Eylül arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Çubuk, Şereflikoçhisar, Sincan, Polatlı, Kızılcahamam, Gölbaşı, Mamak ve Yenimahalle ilçelerindeki 8 hırsızlık olayının aydınlatıldığı belirtildi.

Olaylara ilişkin 32 şüphelinin belirlendiği, bunlardan 31'inin yakalandığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yakalananlardan 5'inin tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüpheli 1 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Jandarma Ankara Sincan Eylül Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title