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Son dakika haber... İzmir'deki tefecilik operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Son dakika haber... İzmir'deki tefecilik operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 16 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'una adli kontrol uygulanan diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir'de yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerin mallarına darp ve tehdit yoluyla el koyduğu öne sürülen 17 şüpheli, özel harekat birimlerinin katılımıyla 16 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Aramalarda 3 tabanca ile 24 mermi ele geçirilmişti. Mağdurların isminin yazılı olduğu 46 senet, 5 ajanda, dekont, tapu ve vekaletname gibi belgeler ile 51 bin 600 liraya el konmuştu. Zanlıların, 65 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Aliağa İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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