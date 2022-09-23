İzmir haberi! İzmir Bergama'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Gelen İzmir haberlerine göre İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kozluca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 12 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel Bergama İzmir Güncel Haberler

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