Son dakika haber: Isparta'daki orman yangını 4 saatte söndürüldü
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Bir son dakika haberine göre ISPARTA'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyü Çam Dağı mevkisinde dün çıkan orman yangınının havadan ve karadan 4 saatlik müdahale ile söndürüldüğü açıklandı.
ISPARTA'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyü Çam Dağı mevkisinde dün çıkan orman yangınının havadan ve karadan 4 saatlik müdahale ile söndürüldüğü açıklandı.
Senirkent ilçesinin Akkeçili köyünde dün öğleden sonra çıkan orman yangınına 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 146 personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekipler 4 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangında zarar gören alanda inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Güncel