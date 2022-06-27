Son dakika haber | İngiliz gazeteci Dom Philips'in Amazonlarda ölümü dolayısıyla gösteri düzenlendi - Haberler

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Son dakika haber | İngiliz gazeteci Dom Philips'in Amazonlarda ölümü dolayısıyla gösteri düzenlendi

AA - Fabio Teixeira - Güncel
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Bir son dakika haberine göre İngiltere menşeli The Guardian gazetesi için çalışan ve Amazonlardaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede seyahat eden 57 yaşındaki Dom Philips ve beraberindeki 41 yaşındaki hükümete bağlı Ulusal Yerli Vakfı'nda uzman Bruno Pereira'dan ölümü dolayısıyla gösteri düzenlendi.

İngiltere menşeli The Guardian gazetesi için çalışan ve Amazonlardaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede seyahat eden 57 yaşındaki Dom Philips ve beraberindeki 41 yaşındaki hükümete bağlı Ulusal Yerli Vakfı'nda uzman Bruno Pereira'dan ölümü dolayısıyla gösteri düzenlendi.

AA / Fabio Teixeira - Güncel

The Guardian England Philips Güncel Haberler Son Dakika

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