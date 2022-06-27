Son dakika haber | İngiliz gazeteci Dom Philips'in Amazonlarda ölümü dolayısıyla gösteri düzenlendi

İngiltere menşeli The Guardian gazetesi için çalışan ve Amazonlardaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede seyahat eden 57 yaşındaki Dom Philips ve beraberindeki 41 yaşındaki hükümete bağlı Ulusal Yerli Vakfı'nda uzman Bruno Pereira'dan ölümü dolayısıyla gösteri düzenlendi.