Son dakika haber | Hırvatistan: Zagreb'e düşen İHA hava bombası taşıyordu

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb yakınlarına düşen insansız hava aracının (İHA) el yapımı hava bombası yüklü olduğu açıklandı.

Zagreb Eyalet Savcılığı ve araştırma ekibi üyeleri yaptığı açıklamada, kapsamlı araştırmalar sonrası havacılık uzmanlarının İHA'nın Sovyet yapımı Tupolev cinsi 141 Swift olduğunu ve el yapımı hava bombası taşıdığını belirlediğini aktardı.

Zagreb Eyaleti savcılarından Jurica Ilic, İHA'nın geldiği yer ve kökenine ilişkin bilgilerinin olmadığını, araştırmanın devam ettiğini bildirdi.

Binbaşı Mile Tomic, kaza yerinde OFAB 100-120 hava bombası ve hava bombasının ön kısmına yerleştirilmiş AVU-ET 350F tetikleyici kalıntılarının bulunduğunu belirtti.

Askeri başmüfettiş Mario Pocinok, ipuçlarının, İHA'nın kalkıştan önce iniş için tasarlanan kısmının yere çarpması için kaldırıldığını gösterdiğini ifade ederek, "Keşif İHA'sı kayıt ve keşif cihazları çıkarılarak yeniden tasarlanmış ve uçuş sırasında dengeyi korumak için hava bombası büyük olasılıkla İHA'nın ön kısmına yerleştirilmiş." diye konuştu.

Pocinok, uçuş verilerini kaydeden kutunun kazada önemli ölçüde hasar gördüğünü ve uçuş verilerinin kalıcı olarak imha edildiğini belirterek, "Kaza nedeni, İHA gövdesi ile ana paraşüt arasındaki fiziksel bağlantı sisteminin olmaması nedeniyle İHA'nın paraşütten ayrılarak yere çarpmasıdır. " ifadelerini kullandı.

Yangın ve patlayıcılar başuzmanı Ivana Bacic, "Hava bombasının içeriğinin şimdiye kadar bilinmeyen bir patlayıcı olduğuna dikkat çekerek, "Geleneksel, askeri veya ticari patlayıcı grubuna ait olmayan, patlayıcı ve tetikleyiciden oluşan el yapımı hava bombasıydı." diye konuştu.

Bacic, dolgu olarak yüksek enerjili, ancak alışılmadık bir madde veya organik kökenli maddelerin bir karışımı kullanıldığını belirterek, "Patlamada maddeler tamamen moleküllerine ayrıştıkları için tanınmasını imkansız hale geldi." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'a düşen hava aracında patlayıcı kalıntıları bulunmuştu

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarında 10 Mart akşamı düşen hava aracı ile ilgili açıklama yapan Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic, enkazda Sovyet Rusya yapımı patlayıcı madde kalıntılarının bulunduğunu belirtmişti.

Banozic, kalıntıların hava aracının sadece gözlem amaçlı olmadığını kanıtladığını ifade ederek "Patlayıcı madde Sovyet Rusya yapımı ve Sovyet Rus uçaklarında kullanılıyordu." bilgisini vermişti.

Hava aracının enkazının kaldırılmasına eşlik eden Banozic, "Hava aracının karakutusundan buraya nasıl geldiğini öğrenebileceğimizi umuyorum." demişti.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Mart akşam saatlerinde Jarun bölgesindeki yeşil alana bir hava aracının düştüğü, yakınlarında da iki paraşüt bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada, aracın 1 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde bir çukur oluşturduğu ve park halindeki bazı otomobillere zarar verip ağaçları kırdığı ifade edilmişti.