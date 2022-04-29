Son dakika haber | HDP binasındaki cinayetin sanığı 3'üncü kez hakim karşısında (2)

SANIĞIN SALONA GETİRİLMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Tutuklu sanık Onur Gencer, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Poyraz'ın yakınları, taraf avukatları ve partililer ise salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinin ve katılma taleplerinin alınmasıyla duruşma başladı. Söz alan İzmir Barosu Başkanı avukat Özkan Yücel, sanığın salona getirilmemesine tepki gösterdi. Poyraz ailesinin avukatı Türkan Aslan Ağaç da sanığa yaklaşık 300 soru hazırladıklarını ancak SEGBİS ile bağlanmasının yüz yüzelik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Ağaç, "Ben 25 yıldır avukatlık yapıyorum ve sanığı mahkemede isterim. Sanıkla temas kurmak zorundayız. Onun jest ve mimiklerini görmek zorundayız. Bu şekilde adil bir yargılama olmaz" dedi. Ağaç, ara karar verilmesi ve sanığın duruşma salonuna getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın salona getirilmesi talebini reddetti.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,