Son dakika haber! Güney Afrika'da 15 Temmuz şehitleri etkinliklerle anıldı

Güney Afrika'da Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ve Cape Town Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Büyükelçi Ayşegül Kandaş'la büyükelçilik görevlileri ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Tören, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Kandaş, burada yaptığı konuşmada, Türk devletinin tüm kurumları ve dış temsilciliklerinin FETÖ uzantılarıyla yurt içinde ve dışında devam eden kararlı mücadelesinden bahsetti.

Cape Town'da 15 Temmuz etkinlikleri

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen programın ilk bölümünde, Başkonsolos Sinan Yeşildağ ve başkonsolosluk çalışanları, Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin kabrinin de bulunduğu Tana Baru Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitleri Anı Bahçesi'ni ziyaret etti. 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Ziyaretin ardından Başkonsolosluk Konutu'nda düzenlenen törene, Başkonsolos Yeşildağ, başkonsolosluk çalışanları ve bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Güney Afrikalılar da katıldı.

Güney Afrika'nın önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından Awqaf SA Başkan Yardımcısı Mickaeel Collier, Müslüman Fıkıh Konseyi Başkan Yardımcısı Mevlana Abdulhalik ve ülke tarihindeki beyaz ırkçı apartheid karşıtı mücadelenin simge isimlerinden Abdullah Harun'un oğlu Prof. Dr. Muhammed Harun da konuşmacı olarak katıldı.

Başkonsolos Yeşildağ, AA muhabirine, programdaki konuşmalarında, Güney Afrikalı katılımcılara FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişiminin Türk halkı tarafından akamete uğratılması sürecini anlattıklarını belirtti.

Yeşildağ, konuşmaların Güney Afrikalı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü kaydederek, "Katılımcılar yeni birçok şey öğrendiklerini dile getirdi." dedi.

Mehmet Remzi Bey'in mezar taşı yenilendi

Güney Afrika'daki 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ayrıca Osmanlı Devleti'nin bu ülkedeki son Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in Johannesburg kentindeki Braamfontein Mezarlığı'nda bulunan kabrindeki mezar taşının Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonunun tamamlanması dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Törene Büyükelçi Kandaş, büyükelçilik görevlileri, Türk kurum temsilcileri, Güney Afrikalı milletvekili Mohammed Dangor ve bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Güney Afrika vatandaşları da katıldı.

TİKA Pretorya Koordinatörü Abdülkadir Abukan, Mehmet Remzi Bey'in FETÖ mensuplarınca 2011'de örgüte bağlı bir caminin avlusuna taşınan mezarının, yıllar süren mahkeme sürecinin ardından 18 Ocak'ta nihayet eski yerine taşındığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Mezar taşının yazıları 100 küsur yıl içinde önemli ölçüde kırılmış veya dökülmüştü. Mezarın taşınması sırasındaki kısa sürede mezar taşının tam restorasyonu mümkün olmamıştı. Kıymetli Türk hat sanatçısı Refik Çarıkçı, iki buçuk aylık yoğun bir çalışmanın sonunda mezar taşının kırılmış ve dökülmüş yazılarını eskitilmiş kurşun kullanarak restore etti. Bugün de biz tamamen restore edilmiş olan bu mezar taşının açılışını gerçekleştirdik."