Son dakika haber... Giresun'daki trafik kazasında ölen karı koca toprağa verildi Güncel Haberler Son dakika haberleri: Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı. Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alınan Mustafa ve Hanife Zıvalı'nın cenazeleri Akdarı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Zıvalı çiftinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Müftüsü Abdullah Bal ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazın ardından Zıvalı çiftinin naaşları aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. İlçenin Akdarı Mahallesi Topçuluyanı mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu Mustafa ve eşi Hanife Zıvalı olay yerinde hayatını kaybetmiş, çocukları Mustafa Deniz Zıvalı ise yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Aytekin Özdemir Devlet Hastanesi Yağlıdere Hisarcık Giresun Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Giresun'daki trafik kazasında ölen karı koca toprağa verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.