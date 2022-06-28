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Son dakika haber: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, tutuklandı

Son dakika haber: GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay (40), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay (40), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep'te, 2018'de görev yapan yerel gazeteci Mahmut Ö.'ye aracına bindiği sırada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan Mahmut Ö., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklu bulunan sanıklardan Selçuk Y., bir mektup yazarak kendilerini azmettiren kişinin İbrahim Ay olduğunu belirtti. Mektubun ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Ay, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen İbrahim Ay, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 5'inci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Ay Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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