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İstanbul'da hatalı sollama, kağıt toplayıcısı baba ve 3 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı

Güncel Haberler

İstanbul Esenyurt'ta şoförünün hatalı sollama yatığı iddia edilen minibüs, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Motosikletteki 3 yaşındaki çocuk ve babası hayatını kaybetti.

Saat 18.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde şoförü Levent G.'nin hatalı sollama yaptığı iddia edilen minibüs, karşı yönden gelen kağıt toplama işi yapan ailenin motosikletine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Rakam Elhamud yola savrulurken, 3 yaşındaki oğlu Hüseyin Elhamud minibüsün altında kaldı.

İstanbul'da hatalı sollama, kağıt toplayıcısı baba ve 3 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Elhamud'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Rakam Elhamud ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Baba Elhamud da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Minibüs şoförü Levent G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Baba Güncel Haberler

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