Son dakika haber: EREN ABLUKA-10 OPERASYONUNDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında, Ağrı Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı : Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında, Ağrı Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Güncel