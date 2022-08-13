Son dakika haber: EREN ABLUKA-10 OPERASYONUNDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında, Ağrı Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı : Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında, Ağrı Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi Demirören Haber Ajansı / Güncel İçişleri Bakanlığı Tendürek Dağı Diyadin Ağrı Güncel Haberler Son Dakika

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