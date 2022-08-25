Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Elazığ'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Güncel Haberler

Son dakika haber... Elazığ'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Son dakika gündem haberi: ELAZIĞ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Cahit Dalokay Caddesi Yeni Sebze Hali kavşağında meydana geldi. A.B. (20) yönetimindeki 23 ACK 268 plakalı otomobil ile C.A.'nın (58) kullandığı 23 K4273 plakalı Elazığ-Kovancılar seferi yapan yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Özdemir - Güncel

Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title