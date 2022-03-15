Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı
AA - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programın yapıldığı salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Kur'an-ı Kerim tilaveti Türkiye Diyanet Vakfı'nın...
Uluslararası İyilik Ödülleri programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programın yapıldığı salona gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Türkiye Diyanet Vakfı'nın hazırladığı İyilik Ödülleri tanıtım filmi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına katıldı.