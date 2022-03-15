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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı

AA - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programın yapıldığı salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Kur'an-ı Kerim tilaveti Türkiye Diyanet Vakfı'nın...

Uluslararası İyilik Ödülleri programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programın yapıldığı salona gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Türkiye Diyanet Vakfı'nın hazırladığı İyilik Ödülleri tanıtım filmi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına katıldı.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı

AA / Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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