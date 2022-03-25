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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katılmak için Tokat'a gitmek üzere havalimanına gitti.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu-İHA)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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