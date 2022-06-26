Son dakika haber... Çankırı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Kaza saat 16: 00'da Çankırı Kastamonu kara yolu Kesecik köyü yakınlarında meydana geldi. Kastamonu istikametinden Çankırı yönüne seyir halinde olan O.A. yönetimin idaresindeki 37 ABC 512 plakalı otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Çankırı'dan Kastamonu istikametine seyir halinde olan A.S. yönetimindeki 34 DJC 479 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri O.A. ile A.S.'nin yanı sıra araçlarda bulunan S.C., B.S., Y.S., D.E. ve T.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kaza yapan otomobilde sıkışanlar çıkartılarak ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, O.A. idaresindeki 37 ABC 512 plakalı otomobilde bulunan yaralı T.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.