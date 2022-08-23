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Son dakika haber... Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

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Son dakika haber... Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Karesi ve Balya ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Karesi ve Balya ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Karesi ilçesinin Kocaavşar ile Balya'nın Akbaş mahalleleri civarında iki ayrı ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekipler, 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangınları kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması süren bölgede, Karesi'deki yangında 10, Balya'da ise 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Kocaavşar Balıkesir Güncel Haberler Son Dakika

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