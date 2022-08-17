Son dakika haber... Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Pazarcı Mahallesi'nde M.A.G. ile V.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada V.D, pompalı tüfekle ateş ettiği M.A.G'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli V.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncel AA / Yunus Uğur Münir Karaloğlu Gazipaşa Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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