Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, Çubuk Devlet Hastanesini ziyaret etti

Güncel Haberler

Son dakika haber | Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, Çubuk Devlet Hastanesini ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Kurtcebe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesini ziyaret ederek, Çubuk Belediyesi iş birliği ile düzenlenen toplu sünnet organizasyonu çalışmalarını inceledi.

Başhekim Nevzat Kılıç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtcebe, hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu, sağlık personelleriyle sohbet etti.

Çubuk İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere tadilatı yapılan eski hastaneyi de inceleyen Kurtcebe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Ankara Çubuk Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title