Son dakika haber! AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı, polisi darptan tutuklandı (2)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ak Parti Tomarza İlçe Başkanı Hakan Korkmaz'ın polis memurunu darp gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin Ak Parti İl Başkanlığı, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün akşam saatlerinde Tomarza ilçemizde partimiz gençlik kollarında da görev alan şahıs yakın tarihte düğünü olması nedeniyle ailesiyle birlikte ilçe emniyet binasına ilgili izinlerin müracaatı için uğramış, bu esnada görevli polis memurumuzla arasında asla tasvip etmeyeceğimiz şekilde tartışma ve arbede yaşanmıştır. İlgili şahıs çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanmıştır. Olayın tarafımızca öğrenilmesiyle birlikte ilgili şahıs hakkında Genel Merkez Gençlik Kollarımızdan gelen üst yazıyla ivedilikle görevinden el çektirilme kararı verilmiştir. Ayrıca olayın hemen akabinde yaralanan polis memurumuz Şehir Hastanesi'nde İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları teşkilatı olarak ziyaret edilerek durumdan duyduğumuz üzüntü dile getirilmiştir" denildi. Açıklamanın devamında, "Ayrıca ve önemle belirtmek isteriz ki ülkemizde ve şehrimizde görev alan asker, polis ve tüm güvenlik güçlerimiz bizler için çok kıymetlidir. AK Parti Kayseri teşkilatı olarak şehrimizin güvenliği için çalışan ve ter döken tüm güvenlik güçlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanlarında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.