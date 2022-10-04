Son dakika haber! 2022 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları belli oldu

Son dakika gündem haberi: - 2022 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları belli oldu 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum bilgi bilimi ile ilgili çalışmalarıyla Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.

- 2022 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları belli oldu

STOCKHOLM - 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum bilgi bilimi ile ilgili çalışmalarıyla Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.

2022 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Başkanı Hans Ellegren, Nobel Fizik Komitesi üyeleri Eva Olsson ve Thors Hans Hansson katıldığı toplantıda, 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum bilgi bilimi ile ilgili çalışmaları kapsamında Fransız Alain Aspect, ABD'li John F. Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger kazandı. Kazananların açıklanmasının ardından konuşan Olsson, "Kuantum bilgi bilimi canlı ve hızla gelişen bir alan. Güvenli bilgi aktarımı, kuantum hesaplama ve algılama teknolojisi gibi alanlarda geniş ve potansiyel etkileri var. Kökeni ise kuantum mekaniğine kadar dayanabilir. Tahminler başka bir dünyanın kapılarını açtı" ifadelerini kullandı.

Nobel Barış Ödülü Cuma günü sahibini bulacak

Nobel Ödülleri kapsamında yarın kimya, Perşembe edebiyat ve 10 Ekim'de de ekonomi ödülleri açıklanacak. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi ise, Cuma günü belli olacak.

Öte yandan, Nobel Ödülleri için 10 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 16 milyon 643 bin TL) sahiplerine teslim edilecek.

2021'de de 3 kişiye verilmişti

2021 Nobel Fizik Ödülü, "Karmaşık fiziksel sistemlerin anlaşılmasında çığır açan katkılarından" dolayı ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden Syukuro Manabe'ye, Almanya'daki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nden Klaus Hasselmann'a ve İtalya'daki Roma Sapienza Üniversitesi'nden Giorgio Parisi'ye verilmişti.