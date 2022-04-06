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Son dakika gündem: Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Orhan Sunal - Güncel
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Son dakika gündem: Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri... Uşak'ın Banaz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Düzlüce köyü Kaklık mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz İtfaiyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika gündem: Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika gündem: Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA / Orhan Sunal - Güncel

Kaklık, Yangın, Banaz, Uşak, Güncel, Haberler

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