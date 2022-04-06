Son dakika gündem: Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Düzlüce köyü Kaklık mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz İtfaiyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.