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Son dakika gündem: Tahliye edilen Selçuk Erdağı için yeniden tutuklama kararı

Demirören Haber Ajansı - Cafer Elmas - Güncel
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Son dakika gündem: Tahliye edilen Selçuk Erdağı için yeniden tutuklama kararı

Son dakika gündem haberi: BİLECİK Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu başkanıyken rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan Selçuk Erdağı, dün akşam yurt dışına çıkış yasağı konulup tahliye edildi.

BİLECİK Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu başkanıyken rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan Selçuk Erdağı, dün akşam yurt dışına çıkış yasağı konulup tahliye edildi. Savcılığın itirazı üzerine Erdağı hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Şahin, dün soruşturma kapsamında adliyeye davet edilerek ifade verdi.

DÜN GECE TAHLİYE EDİLDİ

Bilecik Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan tutukluluk değerlendirmesinde, ocak ayından bu yana rüşvet suçlamasıyla tutuklu olan Selçuk Erdağı hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Erdağı, dün gece tahliye oldu. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Selçuk Erdağı hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel

Bilecik Selçuk Güncel Haberler Son Dakika

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